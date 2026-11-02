Agricultural Bank of China (A) informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Agricultural Bank of China (A) stellte am 30.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Im abgelaufenen Quartal hat Agricultural Bank of China (A) 345.04 Milliarden CNY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 1.86 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 338.73 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch