Agricultural Bank of China (A) hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Agricultural Bank of China (A) lud am 28.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0.20 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0.190 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 357.45 Milliarden CNY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 4.01 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Agricultural Bank of China (A) einen Umsatz von 343.68 Milliarden CNY eingefahren.

Redaktion finanzen.ch