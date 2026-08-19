Agria Group hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Agria Group äusserte sich am 17.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0.39 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Agria Group ein EPS von -0.070 EUR in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 45.8 Millionen EUR – eine Minderung von 59.18 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 112.2 Millionen EUR eingefahren.

Redaktion finanzen.ch