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13.10.2026 06:37:00
Agri-Tech (India) veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Agri-Tech (India) stellte am 12.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 0.51 INR gegenüber 0.040 INR im Vorjahresquartal verkündet.
Agri-Tech (India) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 0.5 Millionen INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 35.29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 0.3 Millionen INR erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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