Agratio urban design: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Agratio urban design hat am 07.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 64.97 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 48.41 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Agratio urban design in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15.92 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 8.03 Milliarden JPY im Vergleich zu 6.93 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch