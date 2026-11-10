Agratio urban design: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Agratio urban design veröffentlichte am 09.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

In Sachen EPS wurden 179.01 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Agratio urban design 103.64 JPY je Aktie eingenommen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Agratio urban design in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 28.92 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 12.01 Milliarden JPY im Vergleich zu 9.32 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch