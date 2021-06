Agrandissement de l'Hôpital de Lachine - Bonification du projet grâce à un financement de plus de 200 M$

MONTRÉAL, le 29 juin 2021 /CNW Telbec/ - Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, ainsi que la ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Chantal Rouleau, annoncent aujourd'hui un financement de l'ordre de plus de 200 M$ qui permettra de bonifier le projet de modernisation de l'Hôpital de Lachine, une installation du Centre universitaire de santé McGill (CUSM), en vue de mieux répondre aux besoins de la population.

Le projet vise la construction d'un nouveau bâtiment de six étages d'une superficie de plus de 16 500 mètres carrés et d'un réaménagement des locaux actuels sur plus de 2 400 mètres carrés, principalement au premier et au sixième étage. L'agrandissement, qui accueillera un tout nouveau bloc opératoire, volet qui s'ajoute au projet initial, sera relié au bâtiment actuel par un bloc de liaison.

À terme, le projet permettra à l'hôpital d'offrir aux patients 62 chambres individuelles avec salle de bain, soit 10 en soins palliatifs, 16 en chirurgies, 29 en médecine et sept aux soins intensifs. Les secteurs qui bénéficieront des travaux sont la zone ambulatoire, le secteur des soins critiques, les unités de soins et l'unité de retraitement des dispositifs médicaux.

Des travaux préparatoires sont prévus pour cet hiver. La construction devrait débuter en 2022 et les nouveaux locaux devraient être livrés en 2025.

Citations :

« Ce grand projet de modernisation, qui avait déjà été annoncé, se voit bonifié de manière notable par notre gouvernement, qui souhaite le faire passer à un niveau supérieur, pour répondre encore mieux aux besoins concrets des citoyens de Lachine en matière de santé. Nous voulons ainsi doter le réseau d'infrastructures dignes du 21e siècle, de manière cohérente avec la réalité clinique actuelle, et en tenant compte des enjeux de sécurité et de prévention des infections qu'a mis en lumière la crise sanitaire des derniers mois. »

Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux

« Nous pouvons être très fiers de la concrétisation de ce projet très important pour la communauté de Lachine, un projet que nous avons eu à cœur de consolider par des ajouts qui feront une réelle différence dans la qualité des soins offerts aux usagers. Je remercie nos partenaires du CUSM et de la Société québécoise des infrastructures pour leur collaboration et leur appui à nos démarches visant à améliorer le projet. Soyez assurés que j'aurai un grand plaisir à suivre de près les étapes à venir! »

Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

Faits saillants :

Le nouvel édifice accueillera les services d'urgence, de soins intensifs et de médecine de jour, les unités de soins de médecine, de chirurgie et de soins palliatifs ainsi que le bloc opératoire et l'unité de retraitement des dispositifs médicaux.

Des travaux de mise à niveau seront réalisés dans le bâtiment historique, notamment pour les cliniques externes, le service d'endoscopie et le centre de prélèvements. Ces travaux seront finalisés en 2026.

Rappelons que la Société québécoise des infrastructures a été mandatée à titre de gestionnaire du projet.

SOURCE Cabinet du ministre de la Santé et des Services sociaux