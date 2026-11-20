Agora gab am 19.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.01 PLN. Im Vorjahresquartal waren -0.130 PLN je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 392.2 Millionen PLN vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Agora 368.6 Millionen PLN umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch