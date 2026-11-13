AGORA Hospitality Group zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

AGORA Hospitality Group hat am 12.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0.46 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei AGORA Hospitality Group ein EPS von 4.38 JPY in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat AGORA Hospitality Group mit einem Umsatz von insgesamt 2.10 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.35 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 10.95 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.ch