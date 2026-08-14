AGORA Hospitality Group: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

AGORA Hospitality Group hat am 13.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0.10 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 1.10 JPY je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat AGORA Hospitality Group 2.19 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 22.12 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 2.82 Milliarden JPY umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.ch