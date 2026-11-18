Agora A präsentierte in der am 16.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.12 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0.030 USD erwirtschaftet worden.

Das vergangene Quartal hat Agora A mit einem Umsatz von insgesamt 42.2 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 35.4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 19.17 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch