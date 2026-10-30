Agnico Eagle Mines stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Agnico Eagle Mines hat sich am 28.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Das EPS wurde auf 667.40 ARS beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 464.96 ARS je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 32.23 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 4’064.65 Milliarden ARS generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 5’374.80 Milliarden ARS ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch