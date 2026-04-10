Bossard Aktie 23862714 / CH0238627142
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|
10.04.2026 18:30:53
AGM 2026 - Bossard Holding AG Press Release
|
Bossard Holding AG
/ Key word(s): AGMEGM
Dear Sir or Madam,
Enclosed you find the press release of Bossard Holding AG of April 10, 2026.
Further information is available on www.bossard.com – Investor Relations.
If you would like to unsubscribe from the mailing list, please click here: Unsubscribe
Yours sincerely,
Bossard Holding AG
Tel.: +41 41 749 65 86
End of Media Release
|Language:
|English
|Company:
|Bossard Holding AG
|Steinhauserstrasse 70
|6301 Zug
|Switzerland
|Phone:
|+41 41 749 65 86
|Fax:
|+41 41 749 6021
|E-mail:
|investor@bossard.com
|Internet:
|www.bossard.com
|ISIN:
|CH0238627142
|Listed:
|SIX Swiss Exchange
|EQS News ID:
|2306716
|End of News
|EQS News Service
|
2306716 10.04.2026 CET/CEST
Nachrichten zu Bossard AG
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