Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’183 0.2%  SPI 18’490 0.6%  Dow 47’873 -0.7%  DAX 23’804 0.0%  Euro 0.9255 0.1%  EStoxx50 5’926 0.5%  Gold 4’760 -0.1%  Bitcoin 57’598 1.4%  Dollar 0.7895 0.0%  Öl 96.8 0.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Zurich Insurance1107539Roche149905998Nestlé3886335Rheinmetall345850Swiss Re12688156Roche1203204Holcim1221405NVIDIA994529Partners Group2460882Novartis1200526
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Dow Jones-Aktie überrascht: Industriekonzern übertrifft NVIDIA mit doppelter Rendite
KW 15: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Stadler Rail-Aktie legt zu: Automatisierung von BLT-Stammnetz mit NOVA Pro
Lindt & Sprüngli-Aktie fällt: Aktienrückkauf vorzeitig abgeschlossen
Suche...
Plus500 Depot

Bossard Aktie 23862714 / CH0238627142

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

10.04.2026 18:30:53

AGM 2026 - Bossard Holding AG Press Release

Bossard
156.95 CHF 7.81%
Kaufen Verkaufen

Bossard Holding AG / Key word(s): AGMEGM
AGM 2026 - Bossard Holding AG Press Release

10.04.2026 / 18:30 CET/CEST

Dear Sir or Madam,

Enclosed you find the press release of Bossard Holding AG of April 10, 2026.

 

Press Release (PDF)

 

Further information is available on www.bossard.com – Investor Relations.

If you would like to unsubscribe from the mailing list, please click here: Unsubscribe

 

Yours sincerely,

Bossard Holding AG
Investor Relations
Steinhauserstrasse 70
CH-6301 Zug

Tel.:            +41 41 749 65 86
Fax:            +41 41 749 60 21
www.bossard.com


End of Media Release
View original content: EQS News

Language: English
Company: Bossard Holding AG
Steinhauserstrasse 70
6301 Zug
Switzerland
Phone: +41 41 749 65 86
Fax: +41 41 749 6021
E-mail: investor@bossard.com
Internet: www.bossard.com
ISIN: CH0238627142
Listed: SIX Swiss Exchange
EQS News ID: 2306716

 
End of News EQS News Service

2306716  10.04.2026 CET/CEST

Nachrichten zu Bossard AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten