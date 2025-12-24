Agios Pharmaceuticals Aktie 21630028 / US00847X1046
24.12.2025 17:21:38
AGIO Rises Nearly 20% On FDA Approval Of AQVESME For Thalassemia Anemia
(RTTNews) - Agios Pharmaceuticals, Inc. (AGIO) shares climbed 19.97%, closing at $29.50, up $4.91, after the U.S. Food and Drug Administration approved AQVESME (mitapivat) as an oral treatment for anemia in adults with both non-transfusion-dependent and transfusion-dependent alpha- or beta-thalassemia.
In the session, AGIO opened near $24.85, reached an intraday high of around $30.10, and saw a low of nearly $24.70, compared to its previous close of $24.59. AGIO trades on the NasdaqGS.
The approval makes AQVESME the only FDA-authorized medicine for anemia associated with these forms of thalassemia, based on Phase 3 trial results showing significant improvement in hemoglobin and quality-of-life measures compared with placebo. The drug will be available following implementation of a Risk Evaluation and Mitigation Strategy program required by the FDA due to liver-injury risks observed in a small number of patients.
Trading volume was reflecting strong investor interest in the expanded indication, which could broaden Agios' revenue base and market opportunity in rare blood disorders.
AGIO's 52-week range recently spanned from the low of the $20s toward the upper $20s, with shares moving sharply higher after the news.
Nachrichten zu Agios Pharmaceuticals Inc
|
29.10.25
|Ausblick: Agios Pharmaceuticals vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
30.07.25
|Ausblick: Agios Pharmaceuticals legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
16.07.25
|Erste Schätzungen: Agios Pharmaceuticals legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
