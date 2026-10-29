Agilysys präsentierte Quartalsergebnisse

Agilysys präsentierte am 26.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS belief sich auf 0.46 USD gegenüber 0.410 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Agilysys im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 17.73 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 93.4 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 79.3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch