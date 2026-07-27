Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’441 0.8%  SPI 20’184 0.6%  Dow 52’210 0.5%  DAX 25’361 1.0%  Euro 0.9313 0.0%  EStoxx50 6’282 0.0%  Gold 4’077 0.5%  Bitcoin 53’043 -0.6%  Dollar 0.8189 0.0%  Öl 87.8 -9.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Zurich Insurance1107539Sika41879292Partners Group2460882Rheinmetall345850Novartis1200526Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Ausblick: Logitech stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Ausblick: Philips stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Ausblick: Mercedes-Benz legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Ausblick: Corning präsentiert Quartalsergebnisse
Suche...

Agilysys Aktie 1680840 / US00847J1051

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

28.07.2026 01:06:46

Agilysys Inc Announces Increase In Q1 Income

Agilysys
90.50 EUR 3.43%
Kaufen Verkaufen

(RTTNews) - Agilysys Inc (AGYS) reported a profit for its first quarter that Increases, from the same period last year

The company's bottom line came in at $8.992 million, or $0.32 per share. This compares with $4.890 million, or $0.17 per share, last year.

Excluding items, Agilysys Inc reported adjusted earnings of $13.995 million or $0.49 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 14.3% to $87.677 million from $76.675 million last year.

Agilysys Inc earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $8.992 Mln. vs. $4.890 Mln. last year. -EPS: $0.32 vs. $0.17 last year. -Revenue: $87.677 Mln vs. $76.675 Mln last year.

-Guidance: Full year revenue guidance: $ 368 M To $ 372 M

In eigener Sache

Trading Signals: Georg Fischer: Traditionskonzern mit Zukunftspotenzial

Das Unternehmen verbindet mehr als 200 Jahre Historie mit Trendmärkten wie Halbleiter und Rechenzentren. Starke Halbjahreszahlen und ein kräftiger Auftragseingang haben nun auch der Aktie neuen Schwung verliehen.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Agilysys Inc.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?