agilon health Aktie 110653729 / US00857U1079
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06.05.2026 23:54:26
Agilon Health Inc. Profit Rises In Q1
(RTTNews) - agilon health inc. (AGL) revealed earnings for its first quarter that Increased, from the same period last year
The company's earnings totaled $48.91 million, or $2.94 per share. This compares with $12.11 million, or $0.73 per share, last year.
The company's revenue for the period fell 7.3% to $1.420 billion from $1.532 billion last year.
agilon health inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $48.91 Mln. vs. $12.11 Mln. last year. -EPS: $2.94 vs. $0.73 last year. -Revenue: $1.420 Bln vs. $1.532 Bln last year.
-Guidance: Next quarter revenue guidance: $ 1.435 B To $ 1.475 B Full year revenue guidance: $ 5.680 B To $ 5.805 B
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