agilon health hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

agilon health veröffentlichte am 04.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es stand ein EPS von 1.97 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei agilon health noch ein Gewinn pro Aktie von -6.750 USD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 5.86 Prozent auf 1.52 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.44 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch