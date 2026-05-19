Agility legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Agility liess sich am 17.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Agility die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Umsatzseitig standen 35.9 Millionen KWD in den Büchern – ein Minus von 90.76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Agility 389.0 Millionen KWD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch