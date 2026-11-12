Agility Global präsentierte Quartalsergebnisse

Agility Global hat am 10.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0.01 AED ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0.020 AED je Aktie generiert.

Das vergangene Quartal hat Agility Global mit einem Umsatz von insgesamt 5.86 Milliarden AED abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4.81 Milliarden AED erwirtschaftet worden waren, um 22.00 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch