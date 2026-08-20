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20.08.2026 06:37:00
Agility: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Agility veröffentlichte am 18.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.01 KWD gegenüber -0.110 KWD im Vorjahresquartal.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Agility in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 1.41 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 35.6 Millionen KWD im Vergleich zu 36.1 Millionen KWD im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.ch
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