BMW Aktie 324410 / DE0005190003
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30.09.2026 15:00:00
Agilität, Effizienz, KI-basierte Innovationen: BMW Group stellt Weichen für mehr Profitabilität und Resilienz
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In eigener Sache
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|Mittwochshandel in Europa: Euro STOXX 50 legt am Mittwochmittag den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
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|Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich am Mittag schwächer (finanzen.ch)
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12:26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: DAX verbucht am Mittag Verluste (finanzen.ch)
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29.09.26
|Deutsche Bank AG: BMW-Aktie erhält Buy (finanzen.ch)