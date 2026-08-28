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28.08.2026 06:37:00
Agilent Technologies vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Agilent Technologies hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 26.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.07.2026 abgelaufen war.
Agilent Technologies hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1.28 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1.18 USD je Aktie gewesen.
Auf der Umsatzseite hat Agilent Technologies im vergangenen Quartal 1.88 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8.06 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Agilent Technologies 1.74 Milliarden USD umsetzen können.
Redaktion finanzen.ch
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