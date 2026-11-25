Agilent Technologies hat am 23.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es stand ein EPS von 1.59 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Agilent Technologies noch ein Gewinn pro Aktie von 1.53 USD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2.04 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 9.62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.86 Milliarden USD in den Büchern standen.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 5.15 USD ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 4.57 USD erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Agilent Technologies 7.55 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 8.68 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 6.95 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch