Agile Media Network stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Agile Media Network stellte am 14.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 1.42 JPY gegenüber -1.570 JPY im Vorjahresquartal verkündet.

Der Umsatz wurde auf 181.9 Millionen JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 85.9 Millionen JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch