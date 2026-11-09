AGI Infra: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

AGI Infra stellte am 06.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 2.46 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1.80 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat AGI Infra in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 17.45 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1.00 Milliarden INR im Vergleich zu 853.0 Millionen INR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch