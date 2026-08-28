Agfa-Gevaert NV Un: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Agfa-Gevaert NV Un hat am 26.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.23 USD. Im Vorjahresquartal hatten 0.430 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Agfa-Gevaert NV Un hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 319.8 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 0.39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 318.5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch