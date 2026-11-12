Agfa-Gevaert NV Un präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Agfa-Gevaert NV Un hat am 10.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.35 USD. Im Vorjahresquartal waren -0.280 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 19.55 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 241.6 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 300.3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch