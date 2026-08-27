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27.08.2026 06:37:00
Agfa-Gevaert gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Agfa-Gevaert hat am 26.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Agfa-Gevaert vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0.10 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0.190 EUR je Aktie erwirtschaftet.
Das vergangene Quartal hat Agfa-Gevaert mit einem Umsatz von insgesamt 275.0 Millionen EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 281.0 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren, um 2.14 Prozent verringert.
Redaktion finanzen.ch
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