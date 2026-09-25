AGF Management stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

AGF Management hat am 23.09.2026 die Bücher zum am 31.08.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0.49 CAD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0.440 CAD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat AGF Management im vergangenen Quartal 155.8 Millionen CAD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 10.45 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte AGF Management 141.1 Millionen CAD umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch