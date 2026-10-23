AGES Industri AB stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

AGES Industri AB gab am 21.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 0.55 SEK beziffert. Im Vorjahresviertel hatte AGES Industri AB -0.280 SEK je Aktie verdient.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat AGES Industri AB im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6.63 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 193.0 Millionen SEK. Im Vorjahresviertel waren 181.0 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch