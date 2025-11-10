Agenus Aktie 14017870 / US00847G7051
10.11.2025 21:32:01
Agenus Shares Rise 8.67% On Q3 Results And Clinical Milestones
(RTTNews) - Agenus Inc. (AGEN) rose 8.67% to $4.3250, up $0.3450, after reporting third-quarter 2025 results and announcing key clinical and regulatory advances.
The company disclosed that France has granted reimbursed access for its BOT/BAL therapy in MSS mCRC, and a global Phase 3 trial (BATTMAN) is set to launch in Q4 2025 across 100+ sites.
On the day of the announcement, AGEN experienced unusually heavy trading volume as investors reacted to the news. The stock's 52-week range is $1.14 - $4.50.
