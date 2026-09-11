|
11.09.2026 07:43:30
Ageas Completes Sale Of 30.95% Maybank Ageas Stake To Maybank For EUR 1.1 Bln
(RTTNews) - ageas SA/NV,(AGES.BR, AGESY), a Belgian insurance group, on Friday completed the sale of its 30.95% stake in Maybank Ageas Holdings Berhad to Maybank for 1.1 billion euros in cash.
The transaction generated a net capital gain after tax of 464 million euros.
The deal values 100% of Maybank Ageas Holdings Berhad at 3.5 billion euros, implying a price-to-book ratio of about 2x based on 2025 IFRS equity.
The transaction is expected to add 23 percentage points to the company's Solvency II ratio and increase the group's financial flexibility.
On Thursday, Ageas closed trading 0.20% higher at EUR 73.95 on the Brussels Stock Exchange.
Trading Signals: BP - Im Sog der Ölpreise
Die Aktie des britischen Multis ist dabei, nach oben aus dem kurzfristigen Abwärtstrend auszubrechen. Neben der Charttechnik und dem hohen Ölpreis spricht der Ehrgeiz der neuen BP-Chefin für weitere Avancen.Weiterlesen!
Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Ameriprise Financial
✅ Schneider Electric
✅ ASM
✅ HSBC
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen schwach -- SMI und DAX beenden Handel tiefer
Die Börsen in Asien zeigen sich am Freitag in Rot. Der heimische Markt tendierte am Donnerstag abwärts. Der deutsche Leitindex bewegte sich ebenso unterhalb der Nulllinie.