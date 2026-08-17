AgEagle Aerial Systems zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

AgEagle Aerial Systems hat am 14.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

AgEagle Aerial Systems hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0.26 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0.320 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz lag bei 2.7 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 35.95 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4.2 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch