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18.11.2026 06:37:00
AgEagle Aerial Systems mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
AgEagle Aerial Systems hat am 16.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 0.12 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0.090 USD je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz wurde auf 1.9 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 4.57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2.0 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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