AgEagle Aerial Systems hat am 16.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0.12 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0.090 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 1.9 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 4.57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2.0 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch