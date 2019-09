AGC va établir une nouvelle usine en Chine pour la production de grandes couvertures en verre 3D/à forme complexe pour des écrans montés en voiture

TOKYO, 19 septembre 2019 /PRNewswire/ -- AGC Inc, basée à Tokyo, a annoncé sa décision d'établir une nouvelle usine de production à sa filiale chinoise, AGC Automotive Inc. (Suzhou), pour produire de grandes couvertures en verre 3D/à forme complexe pour les écrans montés en voiture. L'usine, située dans le parc industriel de Suzhou à Suzhou dans la province du Jiangsu, dispose d'une ligne de production entièrement intégrée, basée sur les dernières technologies, qui gère chaque étape du processus, du revêtement mince optique à l'impression décorative et au moulage composite de surfaces courbes complexes. Les ventes commerciales débuteront en 2022 pour plusieurs modèles de véhicules dont les commandes sont garanties.

En raison des changements majeurs survenus dans l'industrie automobile, y compris la conduite autonome, l'électrification et les technologies connexes, on s'attend à ce que les habitacles des véhicules continuent d'adopter une conception novatrice et dynamique à mesure qu'ils évoluent vers un salon numérique. Sous l'impulsion de cette tendance, on s'attend à ce que la taille, la complexité des formes et la fonctionnalité des couvertures en verre d'écrans montés en voiture augmentent, tandis que, dans le même temps, la sécurité de la conception devient une exigence clé à mesure que les dimensions augmentent. AGC a accumulé plus de 60 ans d'expertise en matière de conception en tant que leader mondial du verre automobile, fournissant à ses clients une couverture en verre qui offre à la fois une qualité et une sécurité élevées.

En 2013, AGC est devenue la première entreprise au monde à mettre en place un système de production de couvertures en verre d'écrans montés en voiture qui intègre toutes les étapes, du verre brut au traitement final, et a lancé le produit sur le marché cette année-là. En 2017, l'entreprise a également commencé à fabriquer et à offrir du verre bombé en plus du verre plat déjà disponible, ce qui lui a permis de se tailler une part de marché mondiale de premier plan dans l'industrie.

Avec les deux usines existantes au Japon, la création de la nouvelle usine marque le troisième site de production d'AGC, ce qui permet à l'entreprise de fournir du verre de haute qualité à un niveau mondial. AGC prévoit également d'établir un nouveau centre de développement spécialisé dans la nouvelle conception et la haute fonctionnalité dans son usine de Keihin au Japon afin de réaliser un système capable de s'adapter de manière flexible aux changements à venir dans la conception de l'habitacle.

Reconnu pour ses avantages illustrés ci-dessous, la couverture en verre d'écrans montés en voiture d'AGC a été adopté pour plus de 70 modèles de véhicules, avec des livraisons totales qui devraient atteindre l'équivalent de 20 millions de véhicules d'ici septembre 2019.

Ainsi, AGC:

- Assure le niveau de sécurité attendu d'un matériau en véhicule en étant moulé selon un procédé spécial qui assure une résistance maximale du verre après avoir été soumis au processus unique de conception et d'évaluation d'AGC

- Fournit un produit de qualité supérieure grâce à la prise en charge par l'AGC Group de tous les aspects du processus de production, y compris la production de verre renforcé chimiquement, l'application d'un revêtement mince optique, l'impression décorative et le moulage composite de surfaces courbes complexes

- Joue un rôle clé dans l'amélioration de la clarté d'affichage et de la facilité d'utilisation des écrans grâce à des technologies exclusives de revêtement et d'impression décorative couvertes par de multiples brevets

Dans le cadre de sa politique de gestion « AGC plus », l'AGC Group s'est engagé à créer des produits qui apportent divers avantages aux parties prenantes. Les avantages pour la société sont « la sécurité, la sûreté et le confort », tandis que les avantages pour les clients sont « la nouvelle valeur et la fonctionnalité ». En tant que pionnier dans le domaine des couvertures en verre d'écrans montés en voiture, l'AGC Group se consacre à la recherche d'innovations technologiques qui lui permettent de continuer à fournir des produits à valeur ajoutée et dépassant les attentes des clients.

Pour plus d'informations, veuillez visiter :

https://kyodonewsprwire.jp/attach/201909120787-O1-0WGk0AF9.pdf