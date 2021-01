AGC Biologics nomme David Stewart au poste de directeur général et responsable du site de Boulder, au Colorado

BOULDER, Colorado, 22 janvier 2021 /PRNewswire/ -- AGC Biologics, une importante organisation mondiale de développement et de fabrication sous contrat (CDMO) de produits biopharmaceutiques, a annoncé une nouvelle nomination pour superviser le démarrage, le développement stratégique et l'excellence opérationnelle de la production à grande échelle de produits biologiques de son site à Boulder, dans le Colorado. David Stewart intégrera l'équipe à titre de directeur général et responsable du site de Boulder le 1er février 2021.

M. Stewart a une mentalité de leader au service des clients, et il a fait ses preuves en fournissant le meilleur approvisionnement possible aux organisations clientes et aux patients qu'elles servent. Afin de bâtir des équipes performantes, il favorise la responsabilisation, l'innovation, la collaboration et la souplesse. Fort de ses 20 années d'expérience en leadership dans l'industrie de la biotechnologie et de la fabrication, notamment acquise à des postes au sein de Biogen et Genentech, M. Stewart appuiera la croissance continue du site, tout en collaborant étroitement avec ses collègues du réseau mondial d'installations d'AGC Biologics pour commercialiser de nouveaux produits biopharmaceutiques.

« Nous sommes très heureux de voir M. Stewart se joindre à nous comme directeur général et responsable du site de Boulder. Il possède une vaste expérience et une capacité de leadership démontrée en matière d'opérations à grande échelle impliquant des substances médicamenteuses biologiques, a déclaré Kasper Møller, directeur technique d'AGC Biologics. Je suis convaincu que M. Stewart dirigera le site de Boulder de sorte que celui-ci réponde aux demandes croissantes de nos clients. »

À propos d'AGC Biologics :

AGC Biologics est un leader mondial dans le développement et la fabrication biopharmaceutiques en sous-traitance (CDMO), qui s'engage fermement à fournir un service de la plus haute qualité en travaillant côte à côte avec ses clients et partenaires, à chaque étape du processus. L'entreprise assure un développement et une fabrication de classe mondiale de protéines thérapeutiques à base de mammifères et de microbes, d'ADN plasmidique (ADNp), de vecteurs viraux et de cellules génétiquement modifiées. Son réseau mondial s'étend aux États-Unis, en Europe et en Asie, avec des installations conformes aux BPF à Seattle (Washington), Boulder (Colorado), Copenhague (Danemark), Heidelberg (Allemagne), Milan (Italie) et Chiba (Japon), et compte actuellement plus de 1 600 employés dans le monde entier. L'engagement de l'entreprise envers l'innovation continue favorise la créativité technique pour résoudre les problèmes les plus complexes de ses clients, y compris la spécialisation dans les projets accélérés et les maladies rares. AGC Biologics est un partenaire de choix. Pour en savoir plus, visitez le site www.agcbio.com.

