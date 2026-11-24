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24.11.2026 06:37:00
AGBA Acquisition zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
AGBA Acquisition lud am 23.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.99 USD. Im Vorjahresquartal hatten -1.490 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 21.73 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 4.4 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 5.7 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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