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17.04.2026 06:37:00
AGBA Acquisition informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
AGBA Acquisition lud am 14.04.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.35 USD. Im Vorjahresquartal waren -8.030 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat AGBA Acquisition in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 40.06 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 5.7 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 9.5 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 0.970 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren -18.080 USD je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 21.32 Prozent zurück. Hier wurden 21.62 Millionen USD gegenüber 27.48 Millionen USD im Vorjahr generiert.
Redaktion finanzen.ch
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