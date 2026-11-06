AG Mortgage Investment Trust: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

AG Mortgage Investment Trust hat am 04.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0.49 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte AG Mortgage Investment Trust 0.470 USD je Aktie generiert.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 0.66 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 123.1 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 122.2 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch