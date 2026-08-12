AG Mortgage Investment Trust präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

AG Mortgage Investment Trust hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0.29 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -0.050 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 13.33 Prozent auf 122.6 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 108.2 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch