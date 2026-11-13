Ag Growth International veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Ag Growth International hat am 11.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0.85 CAD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0.830 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 340.5 Millionen CAD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 12.56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 389.4 Millionen CAD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch