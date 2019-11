African Parks : 17 rhinocéros noirs d'Afrique du Sud arrivent au Malawi pour dynamiser la population locale

LILONGWE, Malawi, 13 novembre 2019 /PRNewswire/ -- La WWF Afrique du Sud, African Parks, le Département des Parcs Nationaux et de la Faune du Malawi (en anglais DNPW) et Ezemvelo KZN Wildlife ont transféré avec succès 17 rhinocéros noirs d'Afrique du Sud vers le Parc national de Liwonde, au Malawi. Reposant sur un accord de préservation signé entre les gouvernements du Malawi et d'Afrique du Sud, le transfert a pour objectif de dynamiser les populations de rhinocéros noirs du Malawi et de soutenir les efforts régionaux de préservation d'espèces menacées de disparition.

« Cette collaboration internationale constitue une occasion de contribuer à améliorer l'avenir des rhinocéros en Afrique. », a déclaré Brighton Kumchedwa, le directeur du DNPW du Malawi, « En travaillant avec des partenaires pour restaurer notre patrimoine naturel, et soutenir notre développement économique, nous offrons un environnement durable tant à la faune qu'aux habitants de notre pays. »

Les 17 rhinocéros ont été mis en quarantaine en Afrique du Sud durant six semaines avant d'être transférés vers leur nouveau chez-eux dans le Parc national de Liwonde. Ils ont été relâchés le mardi 12 novembre et se sont depuis bien acclimatés. Afin d'augmenter la diversité des populations au Malawi, African Parks a transféré trois autres rhinocéros entre Liwonde et la Réserve de Faune de Majete, qu'elle gère en partenariat avec le DNPW.

Les efforts communs visant à restaurer Majete et Liwonde ont transformé ces paysages, entraînant une réduction spectaculaire du braconnage, la réintroduction de nombreuses espèces clés et la croissance du tourisme. « Des zones protégées bien gérées constituent un lieu de survie pour un nombre incalculable d'espèces sauvages et de personnes. Grâce au leadership du gouvernement du Malawi, nous avons été en mesure de faire en sorte que des espèces menacées de disparition telles que les rhinocéros noirs puissent revenir dans ces régions, et que les populations puissent tirer profit des zones préservées. », a déclaré Craig Reid, le directeur du Parc national de Liwonde.

L'application de la loi, couplée à des initiatives communautaires, a joué un rôle central dans la garantie d'une sécurité adéquate tout en apportant un soutien important aux parcs. Parmi les nombreuses mesures prises pour protéger les rhinocéros figurent la surveillance aérienne, les patrouilles quotidiennes et l'intégration des technologies les plus avancées pour permettre leur suivi en temps réel.

Sachant qu'environ 5 500 rhinocéros noirs subsistent au sein de leur aire de répartition dans la nature, les transferts vers des zones bien protégées sont essentiels pour donner à ces populations une chance de croissance et de survie. Le projet a été rendu possible grâce au soutien de Stichting Natura Africae, de Vale Logistics et de Save the Rhino International. La WWF Belgique, la Fondation Wyss et la People's Postcode Lottery ont fourni un soutien essentiel à la gestion globale de Majete et de Liwonde.