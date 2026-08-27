Africa Resources Registered zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Africa Resources Registered hat am 25.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Africa Resources Registered hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0.01 SEK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0.080 SEK je Aktie gewesen.

Redaktion finanzen.ch