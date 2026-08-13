Africa Oil präsentierte Quartalsergebnisse

Africa Oil gab am 11.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Auf der Umsatzseite hat Africa Oil im vergangenen Quartal 272.3 Millionen CAD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 183.77 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Africa Oil 96.0 Millionen CAD umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch