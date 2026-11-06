Aflac gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Aflac hat am 04.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0.61 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 3.08 USD je Aktie generiert.

Im abgelaufenen Quartal hat Aflac 3.24 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 31.75 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 4.74 Milliarden USD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.ch