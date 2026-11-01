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01.11.2026 11:49:30
Affle To Acquire Perion In $420 Mln All-Cash Deal
(RTTNews) - Affle International Pte. Ltd. has signed a definitive agreement to acquire Perion (PERI), a digital advertising technology company, in an all-cash deal.
Perion said that its shareholders will receive $11.70 per share, valuing the equity at about $420 million and representing a 34.5% premium to Perion's October 30, 2026 closing price.
Perion's Board unanimously approved the agreement. The deal includes a 40-day go-shop period, ending at 11:59 PM Israel time on December 11, 2026, during which Perion may solicit competing proposals.
Perion will become a wholly-owned Affle subsidiary but keep its brand. Closing is expected in early 2027, after which its shares will be delisted from Nasdaq and the Tel Aviv Stock Exchange. Citibank, N.A. is providing the debt financing, and the deal has no financing condition.
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
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Analysen zu Perion Network Ltd.
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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