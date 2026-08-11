|
11.08.2026 06:37:00
Affle (India) vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Affle (India) hat am 08.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.
Affle (India) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 9.13 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 7.52 INR je Aktie gewesen.
Affle (India) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 7.47 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 20.37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 6.21 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Ferrari: Die zweite Chance
Ferrari hat nach einer schwierigen Zeit wieder auf die Überholspur gefunden. Starke Quartalszahlen, eine angehobene Jahresprognose und ein bis 2027 gefülltes Orderbuch sprechen für weiteren Rückenwind und bieten eine neue Trading Möglichkeit.Weiterlesen!
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise als Belastungsfaktor: SMI nach neuem Rekord auf Richtungssuche -- DAX bleibt in Rekordnähe - etwas fester -- Asiens Börsen schliessen mehrheitlich tiefer - Kein Handel in Japan
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am zweiten Handelstag der Woche ohne klare Richtung. Der deutsche Aktienmarkt verbucht unterdessen Gewinne. In Fernost zeigten sich daneben Verluste.