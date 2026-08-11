Affle (India) vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Affle (India) hat am 08.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Affle (India) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 9.13 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 7.52 INR je Aktie gewesen.

Affle (India) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 7.47 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 20.37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 6.21 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch