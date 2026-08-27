Affirm Holdings Aktie 58463675 / US00827B1061
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27.08.2026 22:56:29
Affirm Holdings, Inc. Q4 Profit Climbs
(RTTNews) - Affirm Holdings, Inc. (AFRM) announced earnings for its fourth quarter that Increased, from the same period last year
The company's bottom line came in at $1.616 billion, or $4.62 per share. This compares with $69.24 million, or $0.20 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 32.9% to $1.165 billion from $876.41 million last year.
Affirm Holdings, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $1.616 Bln. vs. $69.24 Mln. last year. -EPS: $4.62 vs. $0.20 last year. -Revenue: $1.165 Bln vs. $876.41 Mln last year.
-Guidance: Next quarter revenue guidance: $ 1.190 B To $ 1.220 B
FY 2027 Outlook: Revenue - More than $64.0 Billion
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