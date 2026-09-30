Affinor Growers: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Affinor Growers liess sich am 28.09.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Affinor Growers die Bilanz zum am 31.05.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0.010 CAD ausgewiesen. Im Vorjahr waren -0.040 CAD je Aktie erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch